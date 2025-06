La monaca di Cascia nei cruciverba: la soluzione è Santa Rita

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La monaca di Cascia' è 'Santa Rita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANTA RITA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Santa Rita, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Santa Rita? Santa Rita è una santa italiana, conosciuta come la santa degli impossibili. È simbolo di speranza e fede per chi affronta momenti difficili. La sua figura ispira a credere nella forza della preghiera e della perseveranza, anche nelle situazioni più disperate. Ricordata come protettrice delle cause impossibili, rappresenta un esempio di dedizione e compassione per molti credenti.

Hai davanti la definizione "La monaca di Cascia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

