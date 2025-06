La formano i più nei cruciverba: la soluzione è Maggioranza

Home / Soluzioni Cruciverba / La formano i più

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La formano i più' è 'Maggioranza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGGIORANZA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Maggioranza? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Maggioranza.

Perché la soluzione è Maggioranza? La parola maggioranza indica la parte più numerosa di un gruppo o di una collettività, ovvero oltre la metà dei membri. È spesso usata in politica per definire chi ha il consenso più ampio in un'assemblea o in un voto. Comprendere questa parola aiuta a capire come si prendono decisioni importanti e come si formano le opinioni prevalenti all’interno di una comunità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le vacanze più lungheNon fa star più nella pelleUn quartiere costituito da più isolatiLe piante più voraciÈ più che duro d orecchio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "La formano i più", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

R Roma

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

A F A E N R O M N T Z I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRAZIONAMENTO" FRAZIONAMENTO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.