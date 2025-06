L insieme delle apparecchiature di un computer nei cruciverba: la soluzione è Hardware

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L insieme delle apparecchiature di un computer' è 'Hardware'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HARDWARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Hardware: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Hardware? Il termine hardware indica tutte le componenti fisiche di un computer, come il processore, la memoria, il disco e le periferiche. Sono le parti tangibili che permettono al software di funzionare e di svolgere le sue attività. In sostanza, senza hardware, il computer non potrebbe esistere o operare. È l’insieme delle apparecchiature che rendono possibile l’utilizzo quotidiano di un sistema informatico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L insieme delle apparecchiature d un computerInsieme a canc consentono di riavviare un computerUn insieme di informazioni archiviate su computerSul computer si preme insieme a CTRLL insieme dei programmi di base di un computer

Hai davanti la definizione "L insieme delle apparecchiature di un computer" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

H Hotel

A Ancona

R Roma

D Domodossola

W Washington

A Ancona

R Roma

E Empoli

