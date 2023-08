L insieme delle apparecchiature d un computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme delle apparecchiature d un computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : HARDWARE

Significato/Curiosita : L insieme delle apparecchiature d un computer

Software) è l'insieme di tutte le parti tangibili elettroniche, elettriche, meccaniche, magnetiche, ottiche che consentono il funzionamento di un computer. più... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hardware (disambigua). l'hardware (abbreviato hw, dall'inglese hard «duro, pesante», e ware... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

