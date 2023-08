Insieme a canc consentono di riavviare un computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme a canc consentono di riavviare un computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CTRL ALT

Significato/Curiosita : Insieme a canc consentono di riavviare un computer

Disambiguazione – se stai cercando combinazione di tasti, vedi control-alt-canc. ctrl+alt+del (noto anche come cad) è sia un fumetto web che una serie animata...

