Impegna molti tennisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impegna molti tennisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TORNEO

Significato/Curiosita : Impegna molti tennisti

Considerato uno dei tennisti più forti di tutti i tempi, nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. con 24 successi in 36 finali è il tennista più vincente... Contengono il titolo. torneo – forma di festa d'armi di origine medievale torneo – competizione organizzata di giochi o sport torneo – digrafo che per ogni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Impegna molti tennisti : impegna; molti; tennisti; impegna no molto i bambini; impegna due eserciti; impegna i pesisti in gara; Ottenuta impegna ndosi molto; impegna le modelle; È avanzata dopo molti anni; molti la fanno al sabato; Il supereroe interpretato da Robert Downey Jr in molti film; Che vanta molti titoli; Creò un mostro protagonista di molti film; La sigla della classifica dei migliori tennisti ; La rete che separa i tennisti ; Il dischetto antivibrazioni da tennisti ing; Il Nastase fra i grandi tennisti ; Uno dei più grandi tennisti ;

Cerca altre Definizioni