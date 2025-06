Il tessuto che non diventa fradicio in poco tempo nei cruciverba: la soluzione è Idrorepellente

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Il tessuto che non diventa fradicio in poco tempo' è 'Idrorepellente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDROREPELLENTE

Curiosità e Significato... La soluzione Idrorepellente di 14 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Idrorepellente per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Idrorepellente? Il termine idrorepellente si riferisce a un tessuto o materiale che resiste all'assorbimento dell'acqua, rimanendo asciutto anche in presenza di pioggia o umidità. Questo tipo di tessuto è ideale per abbigliamento e accessori, perché evita che si fradicio rapidamente, mantenendo comfort e protezione. In sostanza, è perfetto per affrontare le condizioni atmosferiche più umide con facilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Accaduto poco tempo faTessuto usato un tempo per la veleria delle naviCon il tempo diventa giallastroColta da poco tempoChe dura per poco tempo

Hai trovato la definizione "Il tessuto che non diventa fradicio in poco tempo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

D Domodossola

R Roma

O Otranto

R Roma

E Empoli

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

