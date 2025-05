Che dura per poco tempo nei cruciverba: la soluzione è Momentaneo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Che dura per poco tempo' è 'Momentaneo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOMENTANEO

Curiosità e Significato di "Momentaneo"

La soluzione Momentaneo di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Momentaneo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Momentaneo si riferisce a qualcosa che avviene o esiste per un breve periodo. Indica eventi, stati o condizioni transitorie, che non hanno una durata prolungata. L'uso di questa parola sottolinea l'effimero e la temporaneità di tali situazioni, suggerendo che tutto è soggetto a cambiamento rapido.

Come si scrive la soluzione: Momentaneo

Stai cercando la risposta alla definizione "Che dura per poco tempo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

E Empoli

O Otranto

