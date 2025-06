Il monte con il telescopio di Hale nei cruciverba: la soluzione è Palomar

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il monte con il telescopio di Hale' è 'Palomar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALOMAR

Perché la soluzione è Palomar? Palomar è il nome di un celebre osservatorio astronomico situato in California, famoso per il telescopio Hale che permette di ammirare le meraviglie del cielo. Il termine richiama l’innovazione e la scoperta, simboli della nostra curiosità verso l’universo. Un luogo dove l’uomo cerca di capire le stelle e i misteri dello spazio, spingendo sempre più in là i confini della conoscenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il monte californiano con il telescopio di HaleL alto monte della California con il telescopio di HaleIl monte della California con il telescopio di HaleCulminano nel monte TricornoIl Ben che è il più alto monte della Gran Bretagna

P Padova

A Ancona

L Livorno

O Otranto

M Milano

A Ancona

R Roma

