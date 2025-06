L alto monte della California con il telescopio di Hale nei cruciverba: la soluzione è Palomar

PALOMAR

Curiosità e Significato di Palomar

Non fermarti alla soluzione! Conosci Palomar più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Perché la soluzione è Palomar? Palomar è il nome del famoso osservatorio astronomico situato in California, noto per il suo grande telescopio progettato da Hale. Il nome deriva dal Monte Palomar, una collina che domina la regione. Questo luogo ha rivoluzionato lo studio dello spazio, permettendo agli scienziati di osservare l'universo con strumenti all'avanguardia. Insomma, Palomar rappresenta un punto di riferimento per l'astronomia moderna.

Come si scrive la soluzione Palomar

Hai trovato la definizione "L alto monte della California con il telescopio di Hale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

L Livorno

O Otranto

M Milano

A Ancona

R Roma

