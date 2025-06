Il lasciapassare durante la pandemia nei cruciverba: la soluzione è Green Pass

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il lasciapassare durante la pandemia' è 'Green Pass'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GREEN PASS

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Green Pass? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Green Pass.

Perché la soluzione è Green Pass? Il Green Pass è un documento digitale o cartaceo che attestava, durante la pandemia, l'avvenuta vaccinazione, il risultato negativo a un test o la guarigione dal Covid-19. Era richiesto per accedere a locali, eventi e viaggi, facilitando la ripresa delle attività in sicurezza. Un modo per garantire la salute pubblica e tornare alla normalità senza rinunciare alla libertà di movimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il green esibito durante la pandemia di CovidIl nostro Sursum corda recitato durante la MessaImmagine proiettata durante una conferenzaSi studia durante l ora di italianoIl green durante il Covid

G Genova

R Roma

E Empoli

E Empoli

N Napoli

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

V R S I O A Mostra soluzione



