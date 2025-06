Furbizia, scaltrezza nei cruciverba: la soluzione è Astuzia

ASTUZIA

Perché la soluzione è Astuzia? L'astuzia è la capacità di usare intelligenza e furbizia per ottenere vantaggi, spesso attraverso stratagemmi o comportamenti astuti. È un'abilità che permette di superare ostacoli e ingannare gli altri con sottili accorgimenti. In sintesi, l'astuzia è un modo intelligente di muoversi nel mondo, sfruttando la propria scaltrezza per raggiungere obiettivi con abilità e intuito.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Prontezza d ingegno scaltrezzaImbrogliato con furbiziaPersona con esperienza e furbizia... in mare

A Ancona

S Savona

T Torino

U Udine

Z Zara

I Imola

A Ancona

