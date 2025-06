Persona con esperienza e furbizia... in mare nei cruciverba: la soluzione è Navigata

NAVIGATA

Curiosità e Significato di Navigata

Approfondisci la parola di 8 lettere Navigata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Navigata? Navigata indica l’esperienza e l’abilità nel muoversi e affrontare il mare, spesso con astuzia e conoscenza. È un termine che evidenzia la capacità di navigare con sicurezza, sfruttando la propria furbizia per superare ostacoli e situazioni impreviste. In sostanza, rappresenta chi ha imparato a leggere le onde della vita marittima con saggezza e destrezza.

Come si scrive la soluzione Navigata

N Napoli

A Ancona

V Venezia

I Imola

G Genova

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E E S R R E E C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SECERNERE" SECERNERE

