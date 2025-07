Imbrogliato con furbizia nei cruciverba: la soluzione è Raggirato

RAGGIRATO

Curiosità e Significato di Raggirato

La parola Raggirato è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Raggirato.

Perché la soluzione è Raggirato? RAGGIRATO indica qualcuno che è stato ingannato o manipolato con astuzia e furbizia, spesso trovandosi in una situazione poco favorevole. È come quando si viene catturati da un trucco ben architettato, rimanendo senza scampo. La parola sottolinea l’abilità di chi sfrutta l’inganno a proprio vantaggio, lasciando l’altro sorpreso o confuso. In breve, essere raggirati significa cadere in trappola per la propria ingenuità o fiducia troppo facile.

Come si scrive la soluzione Raggirato

Hai davanti la definizione "Imbrogliato con furbizia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O O R I U A R P G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PURGATORIO" PURGATORIO

