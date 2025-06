Famiglia a cui appartengono le foche nei cruciverba: la soluzione è Focidi

FOCIDI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Focidi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Focidi.

Perché la soluzione è Focidi? Il termine focidi si riferisce alla famiglia di mammiferi marini noti come foche, otarie e trichechi. Questi animali vivono nelle acque fredde e sono riconoscibili per il loro corpo rotondo, pinne e pelo spesso. Appartengono a questa famiglia tutti gli esemplari di foche, che condividono caratteristiche genetiche e comportamentali. In breve, i focidi sono i veri abitanti delle gelide acque artiche e antartiche.

