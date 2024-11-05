La famiglia di piante cui appartengono il pomodoro e la patata

SOLUZIONE: SOLANACEE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La famiglia di piante cui appartengono il pomodoro e la patata" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La famiglia di piante cui appartengono il pomodoro e la patata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Solanacee? Le Solanacee sono un insieme di piante che includono specie molto comuni come il pomodoro e la patata, fondamentali in molte cucine e culture diverse. Queste piante sono apprezzate per i loro frutti commestibili e per alcune varietà che vengono coltivate in tutto il mondo. La loro presenza è spesso associata a coltivazioni agricole di grande importanza economica e alimentare.

La soluzione associata alla definizione "La famiglia di piante cui appartengono il pomodoro e la patata" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La famiglia di piante cui appartengono il pomodoro e la patata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Solanacee:

S Savona O Otranto L Livorno A Ancona N Napoli A Ancona C Como E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La famiglia di piante cui appartengono il pomodoro e la patata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

