BIOMASSA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Biomassa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Biomassa? La biomassa è una fonte di energia rinnovabile ottenuta da materiali organici come legno, scarti agricoli e residui vegetali. Viene utilizzata per produrre calore, elettricità e biocarburanti, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra. Sostenibile e naturale, rappresenta un’alternativa ecologica ai combustibili fossili, favorendo un approccio più rispettoso dell’ambiente e delle risorse del pianeta.

