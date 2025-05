La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un invisibile fonte di energia' è 'Atomo' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATOMO

Approfondisci la parola di 5 lettere Atomo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Atomo? La parola atomo deriva dal greco e significa indivisibile, e rappresenta la più piccola unità di un elemento chimico che conserva le proprietà di quel elemento. Gli atomi sono i mattoni fondamentali della materia, e anche se sono invisibili a occhio nudo, racchiudono una straordinaria quantità di energia, come dimostra il potere dell'energia nucleare. Comprendere gli atomi ci aiuta a esplorare il mondo che ci circonda e a sviluppare tecnologie innovative.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha il nucleoContiene un nucleoEra ritenuto indivisibileUna fonte di energiaUna coda invisibileUn pannello che dà energia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un invisibile fonte di energia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

O Otranto

M Milano

O Otranto

P A I C M O O C C O

Mostra soluzione