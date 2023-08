Un tipo di energia rinnovabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di energia rinnovabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EOLICA

Significato/Curiosita : Un tipo di energia rinnovabile

Terminate, le fonti non rinnovabili non saranno nuovamente disponibili nella scala umana dei tempi. sono fonti di energia non rinnovabile le seguenti: il carbone;... Guida sull'uso delle fonti. un generatore eolico (o aerogeneratore o turbina eolica, gergalmente pala eolica) è una struttura o una macchina elettro-meccanica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

