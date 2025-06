È festeggiato con Pietro nei cruciverba: la soluzione è Paolo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È festeggiato con Pietro' è 'Paolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAOLO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Paolo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Paolo.

Perché la soluzione è Paolo? Il nome Paolo deriva dal latino Paulus, che significa piccolo o umile. È uno dei nomi più diffusi in Italia e nel mondo, spesso associato a figure di grande spiritualità e storia, come san Paolo. Questo nome evoca semplicità, modestia e tradizione, mantenendo un fascino senza tempo. In ogni caso, rappresenta un richiamo alla semplicità e all’umiltà.

Se ti sei imbattuto nella definizione "È festeggiato con Pietro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

