La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Città santa dei Musulmani' è 'Mecca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MECCA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Mecca: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mecca? Mecca è la città più sacra dell'Islam, situata in Arabia Saudita. È il luogo di nascita del profeta Maometto e della rivelazione del Corano. Ogni anno, milioni di musulmani vi si recano in pellegrinaggio (Hajj), un importante atto di fede e unità religiosa. La sua spiritualità e storia ne fanno un simbolo fondamentale per i credenti islamici di tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La città santa per i musulmaniCittà santa sul GangeLa città di santa ChiaraCittà santa dell IndiaLa città di santa Margherita

M Milano

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

