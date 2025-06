Avevano i vassalli nei cruciverba: la soluzione è Feudatari

Home / Soluzioni Cruciverba / Avevano i vassalli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Avevano i vassalli' è 'Feudatari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FEUDATARI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Feudatari? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Feudatari.

Perché la soluzione è Feudatari? Feudatari indica i signori o vassalli che possedevano terre e avevano il dovere di offrire protezione e servizi ai loro clienti o sudditi. Erano figure chiave nel sistema feudale medievale, legate da rapporti di fedeltà e obblighi reciproci. Questo termine ci aiuta a capire come funzionava la società dell'epoca, basata su relazioni di dipendenza e privilegio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Avevano per sacerdoti i druidiVassalli scrittoreAvevano le prue rostrateAvevano come capitale BelgradoAvevano i loro Tribuni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Avevano i vassalli"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

E Empoli

U Udine

D Domodossola

A Ancona

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

S L T A A O M P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MALPOSTA" MALPOSTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.