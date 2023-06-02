Avevano come capitale Belgrado

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Avevano come capitale Belgrado' è 'Jugoslavi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: JUGOSLAVI

Perché la soluzione è Jugoslavi? I jugoslavi erano un popolo che aveva come capitale Belgrado. Questa nazione comprendeva diverse repubbliche e culture, unificate sotto una stessa identità politica. La città di Belgrado rappresentava il centro amministrativo e culturale di questa entità. La presenza di una capitale condivisa contribuiva a rafforzare il senso di appartenenza tra i cittadini. La storia di questa popolazione si intreccia con eventi significativi nel panorama balcanico, lasciando un'impronta duratura nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avevano come capitale Belgrado". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Avevano come capitale Belgrado nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Jugoslavi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Avevano come capitale Belgrado" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avevano come capitale Belgrado" conferma che la soluzione 'Jugoslavi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Jugoslavi

J Jolly U Udine G Genova O Otranto S Savona L Livorno A Ancona V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avevano come capitale Belgrado" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Jugoslavi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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