La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attrezzo da giardino dotato di manico e denti' è 'Rastrello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASTRELLO

Perché la soluzione è Rastrello? Il rastrello è uno strumento da giardino dotato di un manico e di denti, ideale per raccogliere foglie, erba o detriti. Utilizzato comunemente in primavera e autunno, permette di mantenere ordinato il prato e le aiuole. Facile da usare, è un alleato indispensabile per chi cura con passione il proprio spazio verde, contribuendo a un giardino sempre in ordine.

Hai davanti la definizione "Attrezzo da giardino dotato di manico e denti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

N M A C I O L N I Mostra soluzione



