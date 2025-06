Vale come fino nei cruciverba: la soluzione è Sino

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vale come fino' è 'Sino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SINO

Curiosità e Significato... La soluzione Sino di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sino? Sino è una parola che indica un limite o una direzione, equivalendo a fino a o verso. Viene usata per esprimere il punto estremo di un percorso o di un intervallo nel tempo o nello spazio. Ad esempio, Vale come fino a domani significa che qualcosa resta valido fino a quel momento. È un termine semplice ma molto utile per chiarire limiti e destinazioni.

Hai davanti la definizione "Vale come fino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

