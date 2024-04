La Soluzione ♚ Un essere d altri mondi

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALIENO

Curiosità su Un essere d altri mondi: La guerra dei mondi (war of the worlds) è un film del 2005 diretto da steven spielberg e scritto da josh friedman e david koepp. tra gli interpreti figurano... La parola Alieno (dal latino alienus col vario significato di: «appartenente ad altri, altrui; straniero; estraneo; avverso») assume diversi significati in funzione del contesto di riferimento. In generale indica una qualunque cosa o soggetto estraneo all'ambiente di riferimento. Specie aliena – in biologia una specie alloctona ovvero che abita o colonizza un habitat diverso da quello originario Forma di vita extraterrestre – una forma di vita non originaria del pianeta Terra Extraterrestri nella fantascienza – personaggi delle opere di fantasia e della cultura di massa Alienazione – in filosofia, il disagio dell'uomo moderno nella civiltà ...

