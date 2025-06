Una verdura da pinzimonio nei cruciverba: la soluzione è Sedano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una verdura da pinzimonio' è 'Sedano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEDANO

Curiosità e Significato... La parola Sedano è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sedano.

Perché la soluzione è Sedano? Il sedano è una verdura croccante e versatile, spesso utilizzata come ingrediente per il pinzimonio, un modo tradizionale di gustare le verdure crude intinte in salse. Ricco di acqua e fibre, è noto per le sue proprietà depurative e diuretiche. Perfetto da mangiare così, il sedano rappresenta un alleato salutare per una dieta equilibrata e gustosa.

S Savona

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

