La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una piccola fetta di mercato' è 'Nicchia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NICCHIA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Nicchia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Nicchia.

Perché la soluzione è Nicchia? La parola nicchia indica un segmento di mercato molto specifico e ristretto, spesso legato a bisogni particolari o interessi di nicchia. È come una piccola fetta di mercato che permette a aziende o professionisti di concentrarsi su un pubblico ben definito, distinguendosi dalla massa. In definitiva, rappresenta un’opportunità per specializzarsi e offrire soluzioni su misura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il caotico mercato orientale con tanti negoziMercato delle città arabeDon fondò la Piccola Opera della Divina ProvvidenzaL andamento del mercato economicoPiccola nave con il fondo piatto usata per il trasporto di materiali

Se "Una piccola fetta di mercato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

I Imola

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

