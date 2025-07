Fetta di pane imburrata nei cruciverba: la soluzione è Tartina

Home / Soluzioni Cruciverba / Fetta di pane imburrata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fetta di pane imburrata' è 'Tartina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARTINA

Curiosità e Significato di Tartina

La soluzione Tartina di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tartina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tartina? Una tartina è una fettina di pane imburrata, spesso arricchita con ingredienti come salumi, formaggi o verdure, servita come antipasto o spuntino sfizioso. È un modo semplice e gustoso per gustare piccoli assaggi, perfetti per accompagnare un aperitivo o una pausa veloce. La sua versatilità la rende un classico della cucina italiana e internazionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una fetta di pane imburrataUna fetta di pane doratoUna fetta di pane abbrustolitoFetta di pane abbrustolitaGrossa fetta di pane per antipasti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tartina

Stai cercando la risposta alla definizione "Fetta di pane imburrata"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U N N Q U I N Q E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "QUINQUENNI" QUINQUENNI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.