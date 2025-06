Un pesante drappo di seta nei cruciverba: la soluzione è Broccato

Home / Soluzioni Cruciverba / Un pesante drappo di seta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un pesante drappo di seta' è 'Broccato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BROCCATO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Broccato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Broccato.

Perché la soluzione è Broccato? Il broccato è un pregiato tessuto di seta decorato con motivi complessi, spesso impreziositi da fili d'oro o d'argento. Ricco e vistoso, veniva utilizzato per stoffe di alta sartoria e abiti cerimoniali. La sua eleganza e il suo aspetto sontuoso lo rendono simbolo di lusso e artigianalità antica. È proprio come un pesante drappo di seta che avvolge con raffinata opulenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Pesante drappo di setaDrappo di seta decorato a fioramiLegno nero lucente e pesanteUn mezzo pesanteSimile alla seta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Un pesante drappo di seta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

R Roma

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

A A T D T T O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRADOTTA" TRADOTTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.