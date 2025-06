Un locale di piccola ristorazione nei cruciverba: la soluzione è Tavola Calda

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un locale di piccola ristorazione' è 'Tavola Calda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAVOLA CALDA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Tavola Calda? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Tavola Calda.

Perché la soluzione è Tavola Calda? Una tavola calda è un locale di piccola ristorazione dove si possono gustare pasti veloci e pratici, spesso con piatti già pronti o serviti al banco. Ideale per chi cerca un pasto rapido senza rinunciare a buon cibo, rappresenta una soluzione comoda per pranzi lavorativi o spuntini informali. È il luogo perfetto per mangiare bene in poco tempo.

Se "Un locale di piccola ristorazione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

C Como

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

