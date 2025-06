Un gioco con la racchetta nei cruciverba: la soluzione è Volano

VOLANO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Volano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Volano.

Perché la soluzione è Volano? Volano indica sia gli oggetti che si muovono velocemente in aria, come le palline da tennis o da ping-pong, sia il movimento rapido di qualcosa che si solleva o si sposta con energia. È un termine versatile che richiama l'idea di leggerezza e dinamismo, perfetto per descrivere azioni sportive o oggetti in movimento. Insomma, rappresenta tutto ciò che si solleva e si muove con rapidità.

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N Napoli

O Otranto

