La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tozza e robusta' è 'Tarchiata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARCHIATA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Tarchiata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tarchiata? Tarchiata indica una persona o cosa robusta, piena di forza e sostanza, con una presenza imponente e solida. Spesso si riferisce a chi ha un aspetto fisico forte o a qualcosa che trasmette stabilità e durevolezza. In definitiva, descrive una qualità di compattezza e resistenza, perfetta per chi si distingue per la sua imponenza naturale. È un termine che celebra la robustezza in tutte le sue forme.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Robusta telaUna latta molto robustaRobusta e vigorosa nel fisicoUna robusta funeUna robusta tela di cotone

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tozza e robusta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

