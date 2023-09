Una robusta tela di cotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una robusta tela di cotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OLONA

Significato/Curiosita : Una robusta tela di cotone

Francese), ha una tessitura in diagonale ed è perciò una stoffa particolarmente robusta e adatta a indumenti da lavoro, a differenza della "tela" che è tessuta... In provincia di pavia, vedi olona (meridionale). disambiguazione – se stai cercando il tessuto, vedi tela olona. l'olona (ulona, urona oppure uòna in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

