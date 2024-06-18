Robusta e vigorosa nel fisico

Home / Soluzioni Cruciverba / Robusta e vigorosa nel fisico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Robusta e vigorosa nel fisico' è 'Muscolosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MUSCOLOSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Robusta e vigorosa nel fisico" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Robusta e vigorosa nel fisico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Muscolosa? Una persona muscolosa si caratterizza per la presenza di muscoli ben sviluppati e visibili, che conferiscono al corpo un aspetto forte e tonico. Questo stato deriva spesso da un’attività fisica regolare e da un’alimentazione equilibrata, che favoriscono la crescita e la resistenza dei tessuti muscolari. Essere muscolosi non riguarda solo l’estetica, ma anche la capacità di affrontare sfide fisiche con maggiore energia e resistenza. La forza e la vitalità sono i tratti distintivi di chi possiede questa condizione fisica.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Robusta e vigorosa nel fisico nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Muscolosa

Se la definizione "Robusta e vigorosa nel fisico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Robusta e vigorosa nel fisico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Muscolosa:

M Milano U Udine S Savona C Como O Otranto L Livorno O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Robusta e vigorosa nel fisico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fisicità vigorosa e robustaSottile nel fisicoNewton celebre fisicoCelebre matematico e fisico grecoFisico danese che diede nome a un effetto