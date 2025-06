Sono formati da pezzetti di carne infilzati nei cruciverba: la soluzione è Spiedini

SPIEDINI

Perché la soluzione è Spiedini? Gli spiedini sono piccoli bocconi di carne, pesce o verdure infilzati su uno stecchino, pronti per essere grigliati o cotti. Perfetti per uno spuntino gustoso e pratico, rappresentano una tradizione culinaria diffusa in molte culture. Questi deliziosi pezzi permettono di assaporare diversi sapori in modo semplice e conviviale, rendendo ogni pasto un momento di piacere condiviso.

S Savona

P Padova

I Imola

E Empoli

D Domodossola

I Imola

N Napoli

I Imola

