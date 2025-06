Si usa nei cortei per dire la propria nei cruciverba: la soluzione è Megafono

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si usa nei cortei per dire la propria' è 'Megafono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEGAFONO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Megafono: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Megafono? Un megafono è uno strumento utilizzato durante i cortei o manifestazioni per amplificare la voce, permettendo ai partecipanti di comunicare messaggi e slogan a distanza. È un dispositivo semplice ma fondamentale per farsi sentire tra grandi folle, diventando simbolo di protesta e partecipazione attiva. In sostanza, il megafono aiuta a dire la propria in modo più forte e chiaro.

M Milano

E Empoli

G Genova

A Ancona

F Firenze

O Otranto

N Napoli

O Otranto

Scopri definizioni su "LIMPIDI" LIMPIDI

