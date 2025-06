Sbarre, assi nei cruciverba: la soluzione è Stanghe

STANGHE

Perché la soluzione è Stanghe? Le stanghe sono lunghe barre di metallo o legno, utilizzate per vari scopi, come sostenere strutture o delimitare aree. Nella lingua quotidiana, il termine richiama anche elementi di supporto o barriere. La parola si collega al gioco o alle attività sportive, ma soprattutto indica oggetti utili in molteplici contesti pratici. Insomma, le stanghe sono strumenti versatili e fondamentali nella vita di tutti i giorni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha le sbarre alle finestreUn ambitissima vittoria per gli assi del tennisLo sono gli assi cartesianiSi monta su assi rotantiUn tris d assi

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

G Genova

H Hotel

E Empoli

S O N I A F S B O Mostra soluzione



