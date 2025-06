Salsicciotto che si mangia lessato nei cruciverba: la soluzione è Cotechino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Salsicciotto che si mangia lessato' è 'Cotechino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COTECHINO

Curiosità e Significato... La soluzione Cotechino di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cotechino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cotechino? Il cotechino è un insaccato tradizionale italiano, fatto con carne di maiale, spesso consumato lessato. È molto apprezzato durante le festività, come il Capodanno, e accompagna piatti ricchi e gustosi. La sua preparazione semplice e il sapore deciso ne fanno un simbolo della cucina italiana, perfetto per scaldare le fredde giornate invernali.

La definizione "Salsicciotto che si mangia lessato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

T Torino

E Empoli

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

O Otranto

