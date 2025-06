Risponde da un call center nei cruciverba: la soluzione è Operatore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Risponde da un call center' è 'Operatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPERATORE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Operatore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Operatore? Operatore è il termine usato per indicare la persona che gestisce le comunicazioni in un call center. È l'interlocutore che ascolta, assiste e guida il cliente attraverso conversazioni telefoniche, offrendo supporto o informazioni. Si tratta di un professionista fondamentale nel servizio clienti, pronto a risolvere problemi e a garantire un’esperienza positiva. In sostanza, rappresenta il volto dell'azienda al telefono.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo è la paziente che risponde alle cureIl center che telefonaNon risponde se chiamataA gridare piano risponde noLo è il paziente che risponde

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

