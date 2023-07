Il center che telefona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il center che telefona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CALL

Significato/Curiosita : Il center che telefona

Kung-foo-whing inventò il thumstein, che probabilmente trasportava la voce attraverso dei tubi. la paternità dell'invenzione del telefono elettrico è ancora... Titolo. call – gruppo musicale opzione call – strumento derivato brandon call – attore statunitense david call – attore statunitense richard k. call – politico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il center che telefona : center; telefona; _ center , catena di negozi per il fai da te; Liquore come il center be; Il center dei telefonisti; Il center con tanti telefonisti; Un liquore come il center be; Smista le telefona te; Ricevono molte telefona te; Servivano per poter telefona re dalle cabine; telefona ta; Consente a chi guida di telefona re;

Cerca altre Definizioni