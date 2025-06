Ricche... come mance nei cruciverba: la soluzione è Laute

LAUTE

Curiosità e Significato... La soluzione Laute di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Laute per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Laute? LAUTE è un termine che indica strumenti musicali a fiato, particolarmente usati nel Rinascimento e nel Barocco. Deriva dal francese laute e si riferisce a strumenti come il dolcissimo flauto dolce o vari tipi di flauti traverso. Questi strumenti erano molto apprezzati per la loro dolcezza sonora e per il ruolo fondamentale nella musica d’insieme dell’epoca. Un vero tesoro della tradizione musicale antica.

Se "Ricche... come mance" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

U Udine

T Torino

E Empoli

