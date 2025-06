Raccolta di cartellini nei cruciverba: la soluzione è Schedario

SCHEDARIO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Schedario più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Schedario.

Perché la soluzione è Schedario? Una schedaio è un sistema organizzato per raccogliere e conservare cartellini, schede o biglietti, spesso usato negli archivi o nelle biblioteche. Permette di trovare facilmente informazioni e tenere tutto in ordine. Immagina un grande raccoglitore con tante schede, ognuna con dettagli specifici. È uno strumento essenziale per gestire documenti e dati in modo pratico e ordinato.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

A G C F A E R A N I F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRAFFIACANE" GRAFFIACANE

