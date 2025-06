Posizione molto precaria nei cruciverba: la soluzione è Bilico

BILICO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Bilico più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bilico.

Perché la soluzione è Bilico? BILICO indica una condizione di instabilità o precarietà, come stare su un filo sottile senza sicurezza. È usato sia in senso letterale, per descrivere un equilibrio precario, sia in senso figurato, per segnalare una situazione insicura o a rischio. Quando qualcosa è in bilico, significa che potrebbe facilmente cambiare o cadere da un momento all'altro. È un'immagine potente di vulnerabilità e incertezza.

