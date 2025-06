Onorificenza conferita a Berlusconi nei cruciverba: la soluzione è Cavaliere

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Onorificenza conferita a Berlusconi' è 'Cavaliere'.

CAVALIERE

Curiosità e Significato... La parola Cavaliere è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cavaliere.

Perché la soluzione è Cavaliere? La parola Cavaliere indica un titolo onorifico assegnato a chi riceve riconoscimenti ufficiali, come ordini o decorazioni. Nel caso di Berlusconi, si riferisce all'onorificenza di Cavaliere del Lavoro o dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, simbolo di prestigio e merito civile. È un attestato di stima per le eccellenze italiane in vari settori.

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

R E C T A I M Mostra soluzione



