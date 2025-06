Lo sono i titoli di credito intestati nei cruciverba: la soluzione è Nominali

NOMINALI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Nominali: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nominali? I titoli di credito intestati sono denominati nominali perché riportano il nome del beneficiario e l'importo da ricevere. Questo termine indica che l’assegno, la cambiale o altri strumenti finanziari sono personalizzati e non trasferibili a chi non è scritto sulla carta. In sostanza, i titoli nominali garantiscono che il pagamento vada solo alla persona indicata, tutelando sia il debitore che il beneficiario.

N Napoli

O Otranto

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

T O I C I P L A Mostra soluzione



