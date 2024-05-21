Lo sono certi titoli scambiati in borsa

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sono certi titoli scambiati in borsa' è 'Azionari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AZIONARI

Perché la soluzione è Azionari? Le azioni sono titoli che si scambiano sui mercati finanziari e rappresentano una quota di proprietà di una società. Chi acquista azioni diventa azionista e può beneficiare di eventuali dividendi o dell'aumento del valore delle azioni stesse. Questi strumenti finanziari sono soggetti a variazioni di prezzo che riflettono le aspettive degli investitori sulla performance futura delle imprese. Le azioni sono fondamentali per la raccolta di capitali e per la liquidità del mercato azionario.

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Lo sono certi titoli scambiati in borsa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Azionari

La soluzione associata alla definizione "Lo sono certi titoli scambiati in borsa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Azionari'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo sono certi titoli scambiati in borsa
  • Risposta: AZIONARI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: A_______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona
Z Zara
I Imola
O Otranto
N Napoli
A Ancona
R Roma
I Imola

La soluzione 'Azionari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono certi titoli scambiati in borsa". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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Con certi: È alto in certi personaggi 

Con titoli: Contengono piccoli oggetti e titoli azionari 

Con scambiati: Capovolti, scambiati 