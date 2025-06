Lo sono certe scarpate in precario equilibrio nei cruciverba: la soluzione è Franose

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono certe scarpate in precario equilibrio' è 'Franose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRANOSE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Franose? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Franose.

Perché la soluzione è Franose? Franoše indica piccole crepe o fessure sottili, spesso presenti su superfici fragili come muri o rocce. Il termine suggerisce una condizione di instabilità, come scarpate che sembrano sul punto di crollare o cedere. È un’immagine che trasmette delicatezza e precarietà, evocando un equilibrio precario che può facilmente rompersi, proprio come le fragili linee che segnano le superfici vulnerabili.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo sono certe scarpate in precario equilibrio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

S Savona

E Empoli

