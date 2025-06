Lo maneggia magistralmente il cow-boy nei cruciverba: la soluzione è Laccio

LACCIO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Laccio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Laccio.

Perché la soluzione è Laccio? Laccio è un termine che indica un sottile nastro o cordoncino, spesso di cuoio o altro materiale, usato per legare o fissare oggetti. È uno strumento pratico e versatile, fondamentale in molte attività quotidiane e artigianali. Il suo utilizzo richiede abilità e precisione, come nel caso del cowboy che lo maneggia con maestria, dimostrando come un semplice laccio possa essere potente e indispensabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La musica dei cow-boyChitarra da cow-boyUn cow-boy da sparatoriaCompetizioni fra cow-boyCompetizione fra cow boy

L Livorno

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

N C E T B R A O O E T T R Mostra soluzione



