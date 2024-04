La Soluzione ♚ La musica dei cow-boy

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COUNTRY

Curiosità su La musica dei cow-boy: Nella parte di waco) la signorina e il cow-boy (a lady takes a chance) è un film del 1943 diretto da william a. seiter. il film narra la vicenda di una giovane... Il country, anche detto country music, country and western o country-western, è il risultato dell'unione di forme popolari della musica americana sviluppatasi nel sud degli Stati Uniti. Viene spesso identificato come un genere musicale a sé stante. Si sviluppa grazie agli influssi della musica tradizionale del sud (caratterizzata da violino e banjo, anche chiamata Old Time Music), dei tradizionali duos, gruppi musicali formati da fratelli (e caratterizzati dalla presenza di chitarra, mandolino e di una affascinante affinità vocale) e della musica folk degli immigrati anglo-irlandesi. Questo genere musicale si compone di molti filoni ...

